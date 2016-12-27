İçinizi ısıtacak besin ve içecekler

Kar yağışı ile bir anda kış mevsiminin geldiğini anladık ve üşüyoruz. Bu günlerde hem evin keyfini çıkarmamızı sağlayacak hem de içimizi ısıtacak besin ve içeceklere fazlaca ihtiyacımız olacak gibi görünüyor. Tahmin ettiğiniz yiyecekler kadar sizi şaşırtacak olanlarda listede var. Kırmızı pul biber, dondurma, yulaf ezmesi, sıcak çikolata, tarçın, ve zencefil ile sıcak hissetmemize yardımcı oluyor. Ayrıca Diyetisyen & Yaşam Koçu Gizem Şeber’den evde hazırlanabilecek boza, sahlep ve bitki çayına farklı bir alternatif ''Sıcak Zerdaçal Çayı'' tarifini de kolayca hazırlayabilirsiniz. Kalorisi düşük kış içeceği ile lezzetin tadına sağlıkla varın.

Kırmızı pul biber: İçerdiği kapsaisin pigmenti ile sinir hücrelerini uyararak ısınmamızı ve sıcak hissetmemizi sağlayan kırmızı pul biber; salatalara ve çorbalara eklenebileceği gibi eğer patlamış mısır yapacaksanız değişik bir aroma için tercih edebileceğiniz bir seçenek.

Dondurma: Yağ, protein ve karbonhidratı yapısında yüksek oranda bulunduran yiyecekler ilk tüketildikleri anda serinlik hissi verseler de, sindirim süreci başladığı andan itibaren vücut ısısının yükselmesini sağlarlar. Çünkü sindirim için gerekli enerji üretilirken vücut ısısı da artar.

Yulaf ezmesi: Kompleks karbonhidrat adı verdiğimiz zor sindirilen karbonhidrat içeren yulaf, karabuğday, tam tahıllı makarna gibi yiyecekler vücutta daha uzun süre işlem gördüğü için beyaz şeker, beyaz un içeren yiyeceklere göre daha uzun süre vücut ısımızı korumamıza yardımcı olurlar.

Sıcak Çikolata: Soğuk havalarda hepimizin aradığı bir klasik olan sıcak çikolata ile ilgili Immunology isimli bilimsel dergiye yayınlanan bir habere göre, sıcak çikolata ve kakao ürünleri tüketenlerin kırmızı hücreleri toksinlere karşı daha dayanıklı oluyor.

Tarçın ve benzeri baharatlar: Tarçın, zerdeçal, kimyon gibi birçok baharatın içerdikleri öğeler sayesinde vücut sıcaklığını arttırdıkları biliniyor. Bu soğuk günlerde tarçınlı bir çay, kimyonlu bir çorba ve zerdeçallı fırında patates kulağa hiç fena gelmiyor öyle değil mi?

Zencefil: Kendimizi daha sıcak hissetmek dışında bağışıklık sistemimizin güçlenmesini de sağlayan bu yiyeceğin hem tazesi hem de kurusu tercih edilebilir. Çorbalara, çaylara, salatalara ilave ederek bu kışı daha sıcak geçirebilirsiniz.

Sıcak içecekler: Çorba, çay, sahlep gibi içeceklerinde kısa sürede olsa daha sıcak hissetmemize yardımcı olduğu biliniyor.

KIŞIN VAZGEÇİLMEZ İÇECEKLERİNİN ALTERNATİFİ OLAMAZ MI?

Bitki çayı, sahlep ve sıcak çikolatadan biraz sıkıldıysanız ve evde farklı alternatifler yaratmak istiyorsanız hem içinizi ısıtacak hem de metabolizmanızı hızlandıracak tarifimize göz atın.

SICAK ZERDEÇAL ÇAYI

Malzemeler:

2 su bardağı badem sütü

2 tatlı kaşığı bal

1 silme çay kaşığı toz zerdeçal

½ silme çay kaşığı toz zencefil

½ silme çay kaşığı toz tarçın

1 adet çekilmemiş karabiber

½ silme çay kaşığı vanilya

Yapılışı: Bütün malzemeleri blenderdan iyice geçirdikten sonra, cezvede çok kısık ateşte kaynatın. Afiyet olsun!



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